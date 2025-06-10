Части пенсионеров планируют урезать льготы: у кого заберут надбавки к пенсии

В то время как для части пенсионеров вырастет размер «минималки», для другой группы людей на заслуженном отдыхе суммы выплат могут уменьшиться.



Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, напомнив, что в прошлом году Счетная палата провела аудит Пенсионного фонда, который должен был указать новые источники пополнения ПФУ. Одним из таких источников были названы выплаты людям, проживающим в горной местности.

ВІДЕО ДНЯ

Как известно, постоянно проживающим в горной местности пенсии, любые виды социальной помощи и даже стипендии выплачиваются с 20-процентной надбавкой. Это предусмотрено Законом «О статусе горных населенных пунктов».

Но так как не была проведена проверка того, действительно ли украинцы проживают в указанных населенных пунктах или же они просто зарегистрировались там для получения больших выплат, то действие Закона «О статусе горных населенных пунктов» фактически было приостановлено на текущий год. А точнее, там указано, что пункт о выплате повышенных социальных выплат должен в 2025 году выполняться не так, как написано в законе, а в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров. Закон о бюджете был проголосован еще 19 ноября 2024 года. Уже прошел май, а Кабмин никакого решения на этот счет не принял.

«И вот вопрос встал не только о том, чтобы проверить, действительно ли все получатели таких доплат там проживают и имеют право на такую надбавку. А и в том, чтобы как-то пересмотреть назначение этих надбавок вообще, изменить порядок и даже предоставить другой статус самим населенным пунктам, то есть несколько сузить нормы закона», — говорит Сергей Коробкин.

РЕКЛАМА

Но вместо того, чтобы положительно решить вопрос горных надбавок, власти пошли дальше. 30 апреля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 13237. Это проект закона о социальной защите проживающих или обучающихся на территории горного населенного пункта, требующего дополнительной поддержки.

Инициатором проекта считается председатель парламентского комитета Галина Третьякова. В пояснительной записке отмечается, что закон нужен, чтобы осовременить критерии, по которым населенные пункты будут признаны горными. Это якобы необходимо, чтобы сделать их поддержку более эффективной и максимально четко определить — кто именно имеет право на соответствующие доплаты. К примеру, туда хотят официально отнести также переселенцев, переехавших в горы подальше от войны.

«Фактически нынешний Закон „О статусе горных населенных пунктов в Украине“ хотят полностью переписать. А точнее, его отменить, а вместо него принять совершенно новый закон», — считает эксперт.

РЕКЛАМА

Он обратил внимание на несколько ключевых моментов документа. Так, предлагается выплачивать надбавкам не просто жителям горных населенных пунктов, а горных населенных пунктов, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Раньше это определялось исключительно по географическому принципу. Если пункт отнесен к горному, то по умолчанию считалось, что там трудно жить, и такие люди нуждаются в социальной поддержке.

А теперь предлагается относить пункты к горным не только по географическому, но и по социально-экономическому принципу. То есть, будет недостаточно жить на высоте более 400 метров над уровнем моря на склонах. Населенный пункт еще должен быть официально признан таким, где уровень безработицы высок.

Фактически, список населенных пунктов, относящихся к горным, может существенно сократиться. Соответственно, и количество людей, получающих государственные доплаты, также существенно уменьшится.

РЕКЛАМА

Еще одним пунктом законопроекта предлагают прописать, что «размер пенсий, стипендий и государственных пособий, лицам, проживающим или обучающимся на территории горного населенного пункта, нуждающегося в дополнительной поддержке, по результатам оценки потребности такого лица, может увеличиваться не менее чем на 20% в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины».

«На первый взгляд кажется, что это — почти та же формулировка, что и в старом законе. Но нет. Есть принципиальные отличия. Итак, если говорить проще, во-первых, надбавка будет устанавливаться не на всех территориях. Во-вторых, не всем лицам, которые там живут, а лишь тем, у кого, очевидно, будет плохое материальное положение. Что-то по типу субсидии. Определять это будет в ручном режиме Кабинет министров», — считает Сергей Коробкин.

Напомним, ранее эксперт посоветовал, как проверить правильность начисления пенсии.

Фото Pixabay

642

Читайте нас в Facebook