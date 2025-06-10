«Сделано в Украине»: в Каменском состоялось важное совещание

Правительство продолжает политику поддержки национального производителя и развития перерабатывающей промышленности. В частности, речь идет о развитии производства через формирование спроса на украинскую продукцию, привлечение инвестиций в реальный сектор экономики и увеличение несырьевого экспорта. В прифронтовом Каменском на этот счет провели важное совещание, посвященное реализации инициированной президентом Украины государственной политики поддержки украинских производителей «Сделано в Украине». Об этом «ФАКТАМ» рассказал мэр города Андрей Билоусов.

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«Это — мощная государственная инициатива, направленная на развитие внутреннего производства, укрепление национальной экономики и стимулирование инвестиций в промышленность», — сказал Билоусов.

По его словам, встреча прошла при участии инициатора и координатора политики «Сделано в Украине» в парламенте — народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Кисилевского Дмитрия, первого заместителя председателя Днепропетровской ОВА Юрия Яндульского, руководителя Каменской РВА Олега Гапича, представителей Каменского городского совета, руководителей промышленных предприятий малого и среднего бизнеса местной громады, представителей центра занятости и банковского сектора.

«Во время встречи были презентованы действующие государственные программы поддержки бизнеса, рассмотрены актуальные вызовы, с которыми сталкиваются производители на местах, и наработаны практические решения, позволяющие предприятиям Каменского воспользоваться предоставленными возможностями», — сообщил Билоусов.

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Он отметил активное участие, конструктивный диалог и совместную работу участников совещания.

«Днепропетровщина сегодня — это промышленное сердце страны, а Каменское помогает поддерживать его устойчивую работу. Мы активно поддерживаем производителей и будем и дальше создавать условия для развития национального продукта!», — подчеркнул мэр Каменского.

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Ознакомиться со всеми возможностями программы «Сделано в Украине» можно на официальном сайте: https://madeinukraine.gov.ua/

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Каменском заключили меморандум на развитие города.

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