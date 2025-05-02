На Днепропетровщине полиция обезвредила банду, системно грабившую агрокомпании области

В течение четырех месяцев, с начала 2025 года, Днепропетровскую область и другие прилегающие к ней области накрыла волна организованной преступности. Ее жертвами в первую очередь оказывались агрокомпании, ведущие деятельность в этом регионе.

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Пользуясь тем, что склады сельхозпредприятий находятся, как правило, в областной «глубинке», преступники делали ставку на безнаказанность. Все преступления совершались ночью. Взламывая замки складских помещений, злоумышленники подгоняли к ним транспорт и вывозили хранившиеся там материальные ценности.



В результате агрокомпании терпели немалые убытки, поскольку в самый разгар весенних полевых работ лишались посевного материала, минеральных удобрений, гербицидов и других составляющих, необходимых для аграрного производства. Все это похищалось преступниками со складов с целью последующей перепродажи. Помимо чисто коммерческого ущерба, хищения наносили существенный урон продовольственной безопасности и стабильности прифронтовых регионов.

«Последней каплей» стала кража со склада одного из ведущих агрохолдингов Днепропетровской области. Служба безопасности компании, расследуя инцидент, оценила нанесенный ущерб в эквиваленте 20 тысяч долларов и обратилась с заявлением в Криворожское районное отделение полиции.

Следственные действия были проведены оперативно и профессионально. В результате было установлено, что у целого ряд преступных эпизодов, которые имели место с начала 2025 года, прослеживается сходный почерк. Это означало, что в регионе возможно действует организованная преступная группировка. Под подозрение попали двое мужчин 1978 и 1988 годов рождения. Оба уроженцы Кривого Рога.

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«За подозреваемыми было установлено наблюдение. И 26 апреля группа захвата провела их задержание на въезде в Кривой Рог. Злоумышленников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. По согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в помещение, совершенная в больших размерах в условиях военного положения)», — говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Главарем банды оказался Евгений Хитров - заслуженный мастер спорта, президент федерации бокса в Кривом Роге и по совместительству тренер боксерского клубе КБ-75. В свое время он был призером украинских чемпионатов, участником Олимпиады, чемпионом мира и победителем Кубка Европы. Хитров провел 22 боя и одержал 20 побед. В Америке его карьерой занималась Iron Mike Promotions — промоутерская компания легендарного Майка Тайсона.

Почему Хитров решил предпочесть спорту карьеру уголовника пока неизвестно. Возможно, что в какой-то момент почувствовал себя «недооцененным». В одном из интервью он признавался: «Быть волком среди овец хуже, чем быть волком среди волков». При этом защищать родную страну от «волков» Хитров не торопился. «Для меня патриотизм — не значит, что нужно взять оружие и идти защищать нашу страну. Для этого есть армия, военачальники, президент Украины», — заявлял Хитров. Грабить во время войны беззащитных украинских фермеров он посчитал более перспективным, чем воевать с российскими оккупантами.

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На сегодняшний момент следствие по делу Евгения Хитрова продолжается. Проведено 14 обысков. В том числе, в квартирах, гаражах и автомобилях подозреваемых. Орудие преступления изъяты, пострадавшим возвращено похищенное имущество. Полиция проверяет членов банды на причастность к серии похожих преступлений, которые были совершенны на территории Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей.

Аграрии региона выражают благодарность полиции Днепропетровщины: впервые за последние четыре месяца они и их предприятия могут чувствовать себя в безопасности. К сожалению, судья Геннадий Чирский выбрал для Хитрова и его подельника залог в 400 и 300 тыс. грн соответственно. Это удивительно, потому что сумма нанесенного ущерба достигает миллионов. Залог позволяет преступникам выйти из СИЗО и затем скрываться от правоохранителей, усложняя расследование. Но пострадавшие фермеры рассчитывают на то, что дело будет доведено прокуратурой до справедливого обвинительного приговора. Также за ходом дела планируют внимательно следить журналисты и представители общественности.

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