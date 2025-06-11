«Была сплошная рубка. С поля боя вышли не все»: полтавские журналисты ждут пропавшего без вести коллегу Владимира Паршевлюка

Медиасообщество Полтавы инициировало установку на столе для журналистов в сессионном зале горисполкома именной таблички главному редактору сайта 0532.ua Владимиру Паршевлюку, который с конца 2023 года считается пропавшим без вести. Военнослужащий ВСУ Владимир Паршевлюк (позывной «Журналист») не вернулся с боевого задания в районе Синьковки Харьковской области.

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«Я предлагаю установить металлическую табличку с надписью „Место ждет. Мы все — тоже“. И чтобы стул всегда оставался свободным, — говорит инициатор идеи Анастасия Мацько из „Полтавской волны“. — Володя был частью медийного сообщества, поэтому я хотела бы, чтобы было постоянное напоминание, вплоть до его возвращения. Раньше каждая сессия проходила с ним, а сейчас такое ощущение, что любой офлайн там неполный без него».

Медиасообщество Полтавы инициировало установку на столе для журналистов в сессионном зале горисполкома именной таблички главному редактору сайта 0532.ua Владимиру Паршевлюку

Средства на изготовление таблички собрало также медийное сообщество. И 10 июня эта идея была реализована.

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Некоторые надеются, что, когда Владимир вернется, табличку снимут и подарят ему как сувенир. А пока это будет маленькое уважение коллеге.

Свой творческий путь выпускник Кременчугского национального университета им. Остроградского Владимир Паршевлюк, получивший специальность «Издательское дело и редактирование», начал в 2006 году с работы в районной газете «Злагода» в Новых Санжарах. В течение 2008−2014 годов работал корреспондентом еженедельника «Эхо» в Кобеляках.

Активно участвовал в событиях Революции достоинства в Киеве и Новых Санжарах. За свой вклад в борьбу с тогдашними властями был назначен главой Новосанжарской районной государственной администрации.

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Но через некоторое время мужчина понял, что дело его жизни не политика, а именно журналистика. Поэтому вскоре вернулся в профессию. В начале 2018-го стал частью команды 0532.ua и вплоть до мобилизации был ее главным редактором.

В какой-то момент Владимир понял, что его жизнь не политика, а именно журналистика. Поэтому вскоре вернулся в профессию

Владимир вел здоровый образ жизни, увлекался разными видами спорта. В частности, занимался дайвингом, бегом и футболом.

Участвовал в проходивших в городе марафонских забегах, погружался на 27-метровую глубину каньона на Днепропетровщине, а также был основным игроком футбольной команды «Полтавских спортивных журналистов» («ПСЖ»), с которой выступал на благотворительных матчах по всей области.

«Когда работал и жил в Новых Санжарах, то возглавлял районную федерацию футбола и принимал участие в организации многих мероприятий, турниров», — вспоминает исполнительный директор спортивного клуба «Полтава» и игрок «ПСЖ» Станислав Майзус.

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А еще Владимир был донором Полтавской областной станции переливания крови и радовался, что иногда может оказаться полезным таким способом.

Любил музыку, детей (своих больше всего), уличные фотосъемки. И просто любил жизнь.

Владимир любил музыку, детей, уличные фотосъемки. И просто любил жизнь

«Журналист активно помогал ВСУ еще с 2014 года. Во время полномасштабной войны он делал интервью с военными и ездил в горячие точки, куда доставлял помощь нашим защитникам, — добавляет редактор еженедельника „Эхо“ Игорь Филоненко. — Зная его как неисправимого идеалиста и романтика, верю в то, что он буквально рвался в ряды ВСУ. Не брали по состоянию здоровья. Наконец взяли».

Присягу на верность Украине Владимир Паршевлюк принял в символический для украинцев день — 14 октября 2023 года. «Все будет Украина, но только при нашем непосредственном участии. Я доволен, потому что нас кормят очень хорошо. И форму красивую выдали. И время для полезных физических нагрузок тоже находится. Буду учиться, чтобы быть максимально полезным», — писал он в соцсетях.

4 декабря Владимир закончил военную подготовку, а уже через полмесяца новоиспеченный воин в составе большой группы бойцов отвоевывал утраченные позиции в горячей фронтовой точке. «Была сплошная рубка, есть точные потери, а несколько парней не вышли из зоны», — сообщили Розе Тумановой, бывшей жене пропавшего без вести журналиста, достоверные источники.

«То есть не один Владимир не успел выйти с территории врага. Я очень надеюсь, что он, несмотря ни на что, жив. Надеются люди, которым он неравнодушен. Радуюсь, что таких много», — отметила женщина, которая сейчас с двумя несовершеннолетними сыновьями находится в Германии.

«Как правило, пропавшими без вести считают военнослужащих, тела которых невозможно забрать с поля боя. Или невозможно идентифицировать. Третий вариант — плен. И совсем немного шансов на то, что солдата найдут живым и невредимым. И все же будем надеяться на эти мизерные шансы. Зная Володю, не сомневаюсь, что он без колебаний мог согласиться выполнять самое опасное задание и пойти в настоящий «ад», — резюмирует редактор «Эха» Игорь Филоненко.

Фамилия Паршевлюка официально внесена в базу данных пропавших граждан Министерства внутренних дел Украины.

Возвращения сына очень ждут его мама и отец, живущие в Великих Сорочинцах на Миргородщине.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с писателем, журналистом, блогером, членом украинского ПЕН-клуба, лауреатом национальной премии имени Шевченко 2021 года Станиславом Асеевым, который осенью 2023 года добровольно ушел на фронт.

Фото — открытые источники

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