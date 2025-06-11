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Клуб УПЛ назначил главным тренером бывшего наставника команды (видео)
Клуб украинской футбольной премьер-лиги львовский «Рух», прежний наставник которого Виталий Пономарев ушел в ЛНЗ, объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 37-летний бывший «рулевой» львовян Иван Федык, сообщает пресс-служба «желто-черных».
Ранее специалист работал с «Рухом» в 2020 и 2021 годах, выведя команду в Украинскую премьер-лигу. После этого Федык выполнял в клубе функции директора по футболу, а также возглавлял «Рух-2», с которым занял второе место в группе «А» второй лиги.
Добавим, что в тренерский штаб Ивана Федыка, который приступит к работе с командой 23 июня, вошли: Валентин Слюсар и Ярослав Мартынюк (ассистенты главного тренера), Андрей Ковтун (тренер вратарей), Олег Кононихин (тренер по физической подготовке) и Виктор Чижик (видеоаналитик).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Шахтера» стал бывший футболист «Барселоны».
Фото ФК «Рух»
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