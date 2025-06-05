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ЛНЗ нашел замену Григорчуку и назначил новым главным тренером бывшего арбитра (видео)
Клуб украинской футбольной премьер-лиги черкасский ЛНЗ вслед за «Полесьем» и «Шахтером» сменил главного тренера. Новым наставником команды, занявшей в УПЛ 12-е место, стал экс-ассистент арбитра ФИФА и бывший наставник львовского «Руха» 51-летний Виталий Пономарев, который заменил у руля «фиолетовых» Романа Григорчука, информирует официальный сайт клуба из Черкасс.
Подробности сделки не сообщаются, но ранее была информация, что специалист подпишет контракт с амбиционным ЛНЗ на два года.
Напомним, что Виталий Пономарев после завершения суднейской карьеры работал с юношеским составом «Руха», дважды выиграв чемпионат Украины U19 (сезоны-2021/2022 и 2022/2023), а также пробивший в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Под его началом первая команда «Руха» в сезоне-2023/2024 остановилась в шаге от зоны еврокубков, а в прошлом, несмотря на серьезные кадровые потери, заняла в УПЛ 8-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» сенсационно вылетела из премьер-лиги, проиграв сельской команде.
Фото ФК ЛНЗ
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