Издатель украинского Forbes Артур Гранц впервые рассказал историю своего бизнеса

По случаю пятилетия с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возращения в Украину) Артур Гранц, мажоритарный владелец издателя — компании «УЯВи!», впервые рассказал о своих бизнесах. В статье «Не боюсь терять». Артур Гранц — бизнесмен, который пять лет назад вернул Forbes в Украину. Его история о жизни и бизнесе" Гранц поделился тем, как начинал бизнес еще студентом, как переживал кризисы, находил правильных партнеров и востребованные ниши.

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Артур Гранц — гражданин Армении, живет «между Вильнюсом и Ригой». Занимается бизнесом с начала 1990-х. Сейчас развивает проекты в сфере hospitality в Балтии. В Рижском порту за $ 100 млн строит завод по производству биотоплива для самолетов.

Он занялся бизнесом, когда учился на третьем курсе Белорусского госуниверситета: продавал на рынке китайские пуховики и золотые цепочки из Армении.

После развала СССР Гранц занялся импортом продуктов: от подсолнечного и сливочного масла из Польши и Аргентины, маргарина из Финляндии до окорочков из Америки и сахара.

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«На пике продавали 15 000 т окорочков в месяц. Масло, сахар — до 40 000 т в месяц. Если тонна сахара стоила $ 300, умножай — и получишь $ 12 млн оборота в месяц только на сахаре», — рассказал бизнесмен.

Затем Гранц придумал закупать концентрат у польской компании Hortex и разливать соки на госзаводе в Беларуси: «Рынок был пуст, не было ни «Вимбильдана», ни «Сандоры».

В начале 2000-х Гранц переехал в Литву, где получил вид на жительство и поставлял сырье для производства сахара, работая с лидерами рынка — Cargill, Sucden.

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Его первый бизнес в Украине — также поставки сырья для сахарных заводов, поскольку сахар-сырец обложили высокой пошлиной, но законодательство позволяло беспошлинно поставлять сахарный сироп.

В Украине его познакомили с владельцем банка «Форум» Леонидом Юрушевым, которому принадлежали 300 га под Борисполем. Гранц предложил построить современный логистический комплекс — по примеру того, что создал в Литве. Кроме того, партнеры разработали проект для бизнес-авиации, ведь ангаров для частных джетов не было.

«Успели построить 100 000 кв. м, открыли таможенный склад. Но наступил 2008 год. Банки начали сыпаться. Юрушев в результате выкупил мою долю», — поделился бизнесмен.

Также Гранц хорошо известен в Украине как партнер немецкой семейной компании Gebr. Heinemann, основной бизнес которой — магазины Duty Free по всему миру.

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«С братьями Хайнеманн я познакомился в начале 2000-х. Они занимались дистрибуцией на постсоветском пространстве… Когда я узнал о строительстве терминала F в Борисполе, то загорелся идеей сделать там хороший магазин», — говорит Гранц.

Сначала в совместном с Gebr. Heinemann предприятии ему принадлежали 65%. Когда Хайнеманны увидели, как развивается бизнес, то довели свою долю до 50%. По инициативе Гранца компания открыла магазин в киевском аэропорту «Жуляны» и начала открывать магазины на наземных пограничных переходах.

В 2020 году Гранц и компания «УЯВи!» получили лицензию на издание в Украине журнала Forbes, а в 2024 году лицензию продлили еще на пять лет.

«Мы сразу выпустили версию на украинском. Тогда это еще не было стандартом, — заявил бизнесмен. — Украина отвоюет свое достойное будущее. Все только начинается».

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