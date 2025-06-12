Военная служба нацбезопасности Венгрии пыталась узнать о местонахождении систем ПВО и воинских подразделений на территории Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz.

ВІДЕО ДНЯ

«Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Мы остановили незаконное распространение закарпатских паспортов еще до войны. У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но у нас действительно есть все. Также то, как KNBSZ платила своему агенту. Мы все задокументировали. Венгерская сеть была построена с 2021 года, а военные вопросы задавались в 2024−25 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года. Зачем было искать наши уязвимые места в украинско-венгерском пограничном районе? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы там развернули зенитно-ракетную систему С-300? Потому что их это интересовало. Также были конкретные вопросы в их телефонах — у нас они тоже есть — в одиннадцати пунктах они, среди прочего, спрашивали, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев. И где размещены наши различные воинские части. Как нам реагировать на это во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если он этого не хочет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у представителей НАТО, просили ли они венгров собирать данные о таких вещах. Они ответили, что нет. Я президент страны, которая находится в состоянии войны — как бы вы отреагировали на моем месте?» — сказал Зеленский.

Во время разговора Зеленский добавил, что позиция Виктора Орбана не отражает позицию Венгрии в целом. Но политика его, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская.

«Он использует это в своей внутренней политике, он хочет использовать войну в Украине в свою пользу для выборов. Что несправедливо. Он засыпает общество ложной информацией, которая радикализует людей. Вот так ухудшаются наши двусторонние отношения. Я уже говорил о его паспортизации. Ну, а потом с российской стороны появились гигантские плакаты с портретами наших лидеров. Разве в Венгрии не происходит что-то подобное? Венгрия является членом ЕС и НАТО. Она не может вести себя так, как ненавидит и то, и другое. Я понимаю, что есть бюрократия ЕС, а есть внутренние дела. Возможно, он думает, что может что-то сделать для себя с помощью нефти и газа, поэтому он делает ставку на хорошие отношения с путиным и плохие отношения с Украиной. Он думает, что поставил на хорошего коня, но я убежден, что он проиграет», — отметил президент Украины.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Германия готова наказать Венгрию и Словакию за несоблюдение ими ценностей ЕС.

РЕКЛАМА

824

Читайте нас в Facebook