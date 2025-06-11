Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня

Среда, 11 июня, — хороший день для личных решений, душевных разговоров и обновления целей. А что обещают звезды знакам зодиака в четверг, 12 июня, говорится в гороскопе, составленном профессиональными тарологами.

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Овен — Карта «Башня»

Овнам день обещает освобождение от всего, что мешало движению вперед. Могут вскрыться неожиданные факты или прийти озарения, которые кардинально изменят ваш взгляд на вещи. Чтобы направить эту мощную энергию в конструктивное русло, лучше заняться творчеством или новым проектом. Это заложит фундамент для чего-то нового.

Телец — Карта «Паж Кубков»

Тельцам стоит быть особенно внимательными к своему внутреннему голосу и эмоциям окружающих. Не торопитесь с принятием важных решений, особенно если они окрашены сильными чувствами. Дайте себе время все обдумать, не поддавайтесь на провокации.

Близнецы — Карта «Мир»

Близнецы на этапе успешного завершения важного проекта. Вам придется принять ключевое решение, которое выведет вашу текущую ситуацию на совершенно новый, более высокий и благополучный уровень.

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Рак — Карта «Дама Денариев»

Внимание Раков будет направлено на материальный мир, дом и рабочие обязанности. Вполне вероятно, что появятся неотложные дела. Приоритеты расставятся в пользу практической пользы и ответственности.

Лев — Карта «Правосудие»

Львам придется искать баланс и объективность во всем. Каждое ваше действие и решение будет иметь четкие и справедливые последствия. Вселенная настоятельно рекомендует избегать стрессовых ситуаций, споров и перегрузок, так как они могут моментально отразиться на вашем самочувствии. Будьте честны с собой относительно своих возможностей и потребностей.

Дева — Карта «Звезда»

У Дев четверг светлый и полный оптимизма день. Вас могут ожидать чрезвычайно приятные новости, связанные с финансовым вознаграждением, премией или даже долгожданным повышением. Не бойтесь проявлять инициативу и стремиться к новым знаниям.

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Весы — Карта «Умеренность»

Для Весов четверг сложится удачно. Карта символизирует баланс, спокойствие и нахождение золотой середины. Нужно представить свой идеальный день, это поможет сохранять внутренний покой на протяжении всех событий.

Скорпион — Карта «Верховная Жрица»

Скорпионам стоит прислушаться к внутреннему голосу. День потребует готовности к активным действиям и погружению в решение непростых задач, которые могут иметь двойное дно. Вам придется задействовать все свои внутренние резервы.

Стрелец — Карта «Рыцарь Мечей»

У Стрельцов появится много новых идей. Они готовы к решительным действиям. Не стоит сомневаться, идите только вперед. Вы сможете решить даже самые сложные и запутанные задачи быстро и легко.

Козерог — Карта «Маг»

Козероги почувствуют прилив сил и уверенности. Свою энергию они направят на достижения важной цели. Но могут обостриться застарелые конфликты. Не старайтесь доказывать свою правоту. Вы сможете справиться с любыми трудностями.

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Водолей — Карта «Семерка Жезлов»

Водолеев ожидают радостные вести или приятные сюрпризы от близких родственников. Эта забота зарядит вас позитивной энергией на весь день. В результате — успех в делах вам обеспечен.

Рыбы — Карта «Колесница»

Рыб могут ожидать приятные и активные заботы, связанные с семьей и близкими друзьями. Возможно, потребуется организовать семейное мероприятие или помочь родным. Ваша энергия будет полностью направлена на домашние дела.

Гороскоп от мольфара Макса Гордеева на первый месяц лета читайте на сайте «ФАКТОВ».

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