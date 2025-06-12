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Шаблонно и однотипно: сеть раскритиковала новый образ популярной певицы
Популярная певица Тоня Матвиенко, которая шокировала признанием, удивила поклонников новым образом. Певица из блондинки превратилась в яркую шатенку с неожиданным макияжем. Именно такое преображение артистки сделал популярный стилист Егор Андрюшин, известный «переосмыслениями» Натальи Могилевской, Ирины Билык и Насти Каменских.
Фото с преображением Тоня Матвиенко показала на своей странице в социальной сети. Подписчики отреагировали на новый образ певицы и добавили, что ей очень идет темный цвет волос. Хотя были и те, кто раскритиковал стилиста.
«Красивый макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем, — написали под фотографиями. — Была уникальная и неповторимая, а в этом образе стала одной из очередных „Барби“ современности, которую не отличить от сотни таких же „Барби“. Но это лишь мое мнение! Вообще обожаю преображения от Егора, однако не всем оно нужно в таких кардинальных форматах».
«Какое преображение! — поблагодарили за работу. — Фантастическая!»
«Вот знаете, что отличает знаменитостей? — поделились мыслями. — Особые черты лица. Макияж красивый, но если бы я не видела, кто это до, то вообще не узнала бы, кто это, потому что очень шаблонно и однотипно… айдентика утрачена».
«Тоня, ничего не меняйте!!! — призвали артистку. — Образ хороший, но не ваш!!!»
«Бомба! — решили в сети. — Совсем другой человек. Ей очень подходит прическа и цвет волос, мейк!»
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