- 21:00 Как нарезать лук без слез: поможет научный подход
- 20:35 Добровольцем ушел защищать Украину: боец с Кировоградщины не пережил тяжелых ранений, полученных в Донецкой области
- 20:08 Свежесть и польза: легкий салат к ужину за 5 минут
- 19:58 Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере
- 19:44 Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты
- 19:19 «Была сплошная рубка. С поля боя вышли не все»: полтавские журналисты ждут пропавшего без вести коллегу Владимира Паршевлюка
- 19:02 В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые
- 18:56 Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
- 18:51 Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
- 18:29 Что-то многовато: сеть отреагировала на советы по стильным образам от Андре Тана
- 18:01 Собственная уникальность: стартовали съемки популярного интеллектуального шоу
- 17:41 Не так просто, как кажется: что важно знать при выборе омывателя для автомобиля
В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые
В Харьковской области, которая почти все время находится под обстрелами врага, россияне во время разминирования сельхозугодий цинично атаковали саперов. Один пиротехник погиб, еще двое его коллег получили ранения.
Обстрел произошел на освобожденных территориях Изюмского района, сообщили в ГСЧС.
«Враг направил ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы производили ее обслуживание и проверяли работу» , — отметили спасатели.
К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены — сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизнь.
Погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.
На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.
«Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить», — вспоминают его побратимы.
Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь.
«Сегодня мы потеряли не просто специалиста — мы потеряли Человека. Героя. Отца. Мужчину. Побратима», — отмечают коллеги погибшего.
Также сегодня россияне второй раз за неделю атаковали ударным БПЛА пожарно-спасательную часть в Родинском Донецкой области. Попали рядом со зданием — повреждена наружная стена, оконные блоки и входная дверь.
К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена, сообщили в ГСЧС.
А в Харькове, который сегодня ночью пережил очередную атаку врага, в больнице скончалась женщина, которая получила ранения в результате ударов по городу, сообщил городской голова Терехов. По его данным, утром в больнице скончался ее муж. В общей сложности ранения получили 56 человек, включая девять детей. В больницах города до сих пор остаются 11 человек, в том числе дети 2, 13 и 15 лет. Их состояние — средней тяжести.
В городе колоссальные разрушения: всего пострадали 103 жилых дома. В Слободском районе преимущественно повреждены многоэтажки, в Основянском — в основном частные дома.
Также пострадали и объекты городской инфраструктуры: кладбище, троллейбусное депо, 9 троллейбусов, детская площадка, гражданское предприятие.46
Читайте нас в Facebook
Весам — «Колесница», Львам — «Девятка Пентаклей», а Ракам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз на неделю до 15 июня
Водолеям нужно обратить внимание на детали, а Девам пересмотреть устаревшие договоренности: гороскоп на 11 июня
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды