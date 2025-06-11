В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые

В Харьковской области, которая почти все время находится под обстрелами врага, россияне во время разминирования сельхозугодий цинично атаковали саперов. Один пиротехник погиб, еще двое его коллег получили ранения.

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Обстрел произошел на освобожденных территориях Изюмского района, сообщили в ГСЧС.

«Враг направил ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы производили ее обслуживание и проверяли работу» , — отметили спасатели.

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К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены — сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизнь.

Погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.

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На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.

«Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где опаснее всего, чтобы другие могли жить», — вспоминают его побратимы.

Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь.

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«Сегодня мы потеряли не просто специалиста — мы потеряли Человека. Героя. Отца. Мужчину. Побратима», — отмечают коллеги погибшего.

Также сегодня россияне второй раз за неделю атаковали ударным БПЛА пожарно-спасательную часть в Родинском Донецкой области. Попали рядом со зданием — повреждена наружная стена, оконные блоки и входная дверь.

К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена, сообщили в ГСЧС.

А в Харькове, который сегодня ночью пережил очередную атаку врага, в больнице скончалась женщина, которая получила ранения в результате ударов по городу, сообщил городской голова Терехов. По его данным, утром в больнице скончался ее муж. В общей сложности ранения получили 56 человек, включая девять детей. В больницах города до сих пор остаются 11 человек, в том числе дети 2, 13 и 15 лет. Их состояние — средней тяжести.

В городе колоссальные разрушения: всего пострадали 103 жилых дома. В Слободском районе преимущественно повреждены многоэтажки, в Основянском — в основном частные дома.

Также пострадали и объекты городской инфраструктуры: кладбище, троллейбусное депо, 9 троллейбусов, детская площадка, гражданское предприятие.

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