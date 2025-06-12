Враг ночью атаковал Харьков: прилеты зафиксированы в нескольких районах, есть пострадавшие

В ночь на 12 июня Харьков находился под массированной атакой российских дронов. Атака продолжалась с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий, один «шахед», к счастью, не взорвался, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано по меньшей мере 14 пострадавших, среди них 4 ребенка.

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«14 человек получили травмы разной степени тяжести, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки», — уточнил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, в Шевченковском районе дрон попал в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Также зафиксировано попадание БпЛА типа Герань-2 в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов.

В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

В Слободском районе в результате обстрела вспыхнул магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.

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В Салтовском районе в результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажного здания.

Также БПЛА попал в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар.

На крыше складского помещения обнаружен неразорванный БПЛА.

«Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий. Харьков держится. Люди — живы. И это самое главное. Берегите себя. И благодарим всех, кто под обстрелами продолжает защищать и восстанавливать город» , — добавил Терехов.

Под огнем русских находилась и Херсонщина. Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения, из них — 1 ребенок. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 18 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, хозяйственные постройки, газопровод и частные автомобили. Под вражеским огнем оказалась и территория национального парка, отметил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг не прекращал атаку на Никопольщину. Целил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Направлял на населенные пункты БпЛА, бил из артиллерии.

Возник пожар на крыше девятиэтажки. Ее потушили спасатели. Также повреждены админздание, линия электропередач.

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку, что на Запорожье. За сутки оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам области, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

Ночью оккупанты атаковали юг Одесской области. Разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки. Огонь охватил помещение, технику — уничтожены 2 комбайна и грузовик. ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно ликвидировали пожар, сообщили в ГСЧС.

Напомним, вчера днем в Харьковской области россияне атаковали саперов. Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования, когда саперы производили ее обслуживание и проверяли работу. Один пиротехник погиб, еще двое его коллег получили ранения.

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