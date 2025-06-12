Никогда не поступайте так: почему не стоит добавлять соль во время стирки (советы от эксперта)

Опытные хозяйки во время стирки часто используют лайфхаки, помогающие сделать эту процедуру более эффективной. Например, засыпают соду в стиральную машину или добавляют в стиралку лед.

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Признанная эксперт по чистоте Марина Жукова назвала 2 опасные ошибки, которые могут вывести из строя машинку.

Марина рассказала, как однажды попробовала положить в барабан стиралки фольгу, надеясь, что это поможет от накипи. В результате фольга превратилась в крошку, белье, дверца, фильтр были в серебристом мусоре.

Эксперт также вспомнила о соли. Ведь считается, что соль смягчает воду и тем самым спасает ТЭН.

На деле, утверждает Марина, соль разъедает металл, забивает систему.

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Она советует забыть о фольге в барабан (портит фильтр и ткани) и о пищевой соли (забивает систему).

По словам Марины, чтобы машина служила долго, можно использовать:

- кальцинированную соду + мыло,

- таблетки для посудомойки (в барабан),

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- соль для посудомоек в носке.

Женщина рассказала, как она чистит стиралку. Две таблетки для посудомойки закладывает прямо в барабан. Выбирает режим стирки 50 градусов. В результате получает чистое белье и машину «как новенькую».

Ранее мы рассказывали, какие режимы машинки опасны и вредны при стирке.

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