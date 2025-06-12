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Происшествия

Год родные надеялись и ждали: в Винницкой области попрощались с воином, который принял последний бой на Донетчине

20:32 12 июня 2025
Александр Илясов

В Брацлавской громаде с цветами, государственными флагами, стоя на коленях, провели в последний путь героя Александра Илясова. Он до последнего боролся за победу Украины. Ему навеки 33 года, сообщает Тульчинская районная государственная администрация:

«Молодой, смелый, преданный Украине, Александр встал на защиту родной земли, борясь за нашу свободу и будущее. Солдат служил мастером группы регламента и ремонта учебно-тренировочного комплекса подразделений противовоздушной обороны общевойскового полигона», — говорят земляки.

Известно, что в июне 2024 года во время ведения боевых действий в районе населенного пункта Невельское Донецкой области Александр пропал без вести. Все это время родные надеялись, что он жив, в плену. Но на днях получили уведомление о совпадении ДНК.

«Установлено, что Александр погиб в результате минно-взрывной травмы. Его подвиг — это не только героизм, но и напоминание о страшной цене, которую мы все платим за независимость», — сообщила Тульчинская районная госадминистрация.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования сельхозугодий. Один сапер погиб, еще двое его коллег ранены.

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