Враг ночью атаковал Одесскую область: поврежденное предприятие

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В ночь на 12 июня во время атаки на Украину россияне запустили 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, сообщили в командовании Воздушных сил.
Дроны запускали из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.
Основной удар был по Харьковщине, Донбассу и Одесщине.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 — сбиты огневыми средствами поражения, 21 — локационно утрачен/подавлен РЭБ.
По данным командования, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
В частности, в Одесской области из-за атаки вспыхнул пожар и повреждено частное предприятие, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Вражеские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Измаильском районе, в том числе склады частного предприятия.
В ГСЧС уточнили, что в результате удара были разрушены склады, в которых хранился камыш и оборудование для его обработки.
Огонь полностью охватил помещение, в результате чего уничтожены два комбайна и грузовик.
Пожар оперативно ликвидировали силами ГСЧС и местных пожарных. Обошлось без пострадавших.
Спасатели также опубликовали фото с места происшествия. На кадрах виден масштаб разрушений и усилия пожарных, укрощавших огонь после вражеской атаки.
Накануне под ударами россиян оказались Измаильский и Белгород-Днестровский районы. Тогда дроны повредили дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили. А два дня назад россияне попали в роддом в Одессе.51
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