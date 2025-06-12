Должен был лететь в Лондон: в Индии разбился самолет с более чем 200 пассажирами на борту

В четверг, 12 июня, в Индии потерпел крушение самолет Air India. Пассажирский лайнер разбился в жилом районе. На борту самолета находились 242 человека: 12 членов экипажа и 232 пассажира.

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Борт Air India упал возле аэропорта. Он летал в Лондон. Предварительно, самолет не смог совершить взлет, сообщает Reuters.

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Отмечается, что катастрофа произошла вскоре после взлета в аэропорту города Ахмадабад. По данным агентства, на борту находились более 200 пассажиров.

В то же время, индийский телеканал News18 пишет, что в самолете могло быть около 250 человек. На место аварии направляются экстренные службы.

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В свою очередь, по данным Bloomberg, рейс 171 Boeing Co. 787 направлялся в лондонский аэропорт Гатвик.



На борту самолета находились 242 пассажира и экипаж. По данным Flightradar24, самолет достиг высоты 625 футов (около 190 метров) со скоростью 174 километра в секунду.

Ранее мы писали об аварии вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту.

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