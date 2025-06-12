Зеленский назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам 20-го международного форума GLOBSEC 2025, который 12 июня открылся в Праге. В своем выступлении он упомянул и план «Паутина» по уничтожению российской стратегической авиации, и о том, что личный состав вс рф за годы широкомасштабного вторжения уменьшился на миллион военнослужащих.

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«Это цена, которую путин и ему подобные готовы платить за свои болезненные геополитические фантазии. Миллион потерь, однако они делают все, чтобы избежать окончания этой войны. Они даже игнорируют Соединенные Штаты и президента Трампа, который неоднократно призывал к прекращению огня и прекращению убийств. На самом деле россию не волнует такие человеческие потери. Что их по-настоящему волнует, так это санкции, особенно против российской нефти, в частности, новое ограничение цены. Это то, что действительно представляет для них угрозу, ведь это может перекрыть финансирование войны и заставить их искать мира. А еще их беспокоят санкции против банковского сектора, политическая изоляция, когда москву не приглашают на международные форумы, а также новые совместные усилия Украины и наших партнеров в Европе и во всем мире. россию волнуют деньги, так называемый престиж во внешней политике и наше сопротивление», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что страну-агрессора нельзя склонить к миру увещеваниями — сработает только давление. Он призвал поддержать «серьезное ужесточение санкций против россии».

«Нашей целью должно быть значительное сокращение нефтяных доходов и финансовых возможностей рф. Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то вдруг москва зазвучит миролюбиво. И мы должны перекрыть все лазейки, которые позволяют финансировать российский федеральный бюджет. Нам нужно оказывать достаточное давление, чтобы приннудить их по крайней мере к реальному прекращению огня», — отметил он и добавил: «Без давления этого не произойдет».

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Напомним, что в настоящее время в США избегают усиления давления на россию. Президент Дональд Трамп заявлял, что сделает это, «если будет необходимо». Мол, если будет думать, что россия не хочет остановить кровопролитие.

Фото Офиса президента

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