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«Если это будет необходимо»: Трамп объяснил, когда применит санкции против россии
Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дальнейшие санкции против россии, «если это будет необходимо». Поскольку, добавил он, война россии с Украиной продолжает затягиваться.
«Если я буду думать, что россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие, применю их, если это будет необходимо», — сказал он журналистам на борту президентского самолета, сообщает CNN.
По словам президента, сенаторы, поддерживающие законопроект об усилении санкций против россии, оставляют решение за ним.
«Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, это будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект», — добавил он.
Добавим, что во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 5 июня в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции не только против страны-агрессора россии, но и против Украины.125
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