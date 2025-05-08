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Домашние способы избавления от улиток: они точно есть у вас под руками
Улитки и слизни могут уничтожить целые клумбы и грядки за короткое время. Многие садоводы используют древесную золу, надеясь на скорый результат. Однако этот метод может быть вредным, как для почвы, так и для самих растений, пишет издание deccoria.
Самым эффективным средством против улиток, которое не нарушает биологический баланс сада, является фосфат железа. Улитка перестает питаться после одного контакта с веществом, а затем зарывается в почву и погибает. Это соединение не нарушает жизнь почвенных микроорганизмов и не угрожает полезным животным, таким как птицы или ежи, поскольку его ингредиенты естественным образом присутствуют в окружающей среде. Препараты на основе фосфата железа выпускаются в виде мелких гранул, которые следует рассыпать равномерно вокруг растений. Рекомендованная доза составляет примерно 5 граммов на квадратный метр. Следует повторить внесение после сильных осадков, когда гранулы смоются.
Физические барьеры из опилок, особенно от хвойных деревьев, также хорошо работают. Этот материал поглощает влагу и усложняет движение улиток, а также раздражает их организм. Для достижения наилучшего эффекта следует насыпать вокруг растений полосу шириной 8−10 сантиметров и толщиной не менее 2 сантиметров. Лучше использовать хорошо высушенные опилки, поскольку свежие могут связывать азот из почвы, ограничивая доступность этого элемента для растений. Также следует помнить, что длительное использование хвойных опилок подкисляет почву.
Кофе, а точнее гуща, имеет подобный эффект. Вы можете рассыпать ее непосредственно по земле или приготовить спрей: просто смешайте примерно 200 мл гущи с литром воды и опрыскивайте клумбы. Использование этого метода раз в неделю может значительно снизить повреждение нежных лиственных растений, таких как салат.
Еще один метод — рассыпать вокруг ствола растения острый перец и горчичный порошок.
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