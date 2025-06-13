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Спорт

Украинская медалистка Олимпийских игр-2024 стала мамой (фото)

9:31 13 июня 2025
Ирина Геращенко

Бронзовая призерша Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, объявившая в конце прошлого года о беременности, впервые стала мамой. В одном из роддомов Киева спортсменка родила дочь.

«Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант. На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости», — написала 30-летняя Ирина Геращенко в соцсетях.

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