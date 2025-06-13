Где и когда смотреть в прямом эфире Украина U21 — Финляндия U21: расписание трансляций и прогноз на матч Евро-2025

В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), проигравшая на старте Дании (2:3), проведет в словацком Кошице второй матч группового турнира чемпионата Европы против команды Финляндии, которая в 1-м туре едва не одолела Нидерланды (2:2).

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В прежние годы молодежные сборные Украины и Финляндии противостояли друг другу пять раз. «Желто-синие» победили дважды, два раза была зафиксирована ничью и в одном поединке успех сопутствовал северянам (общая разница мячей — 5:4 в пользу нашей команды).

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Унаи Мельгосы. К примеру, контора Favbet принимает ставки на победу представителей Суоми (название Финляндии на финском языке) с коэффициентом 3,95 на ничью — 3,60, на выигрыш украинской «молодежки» — 1,81.

В прямой трансляции поединок Украина U21 — Финляндия U21 смотрите в 19:00 на на бесплатных телеканалах «Перший» и MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях. Также прямую трансляцию встречи проведет медиасервис MEGOGO.

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Евро-2025. Группа D. 2-й тур

15 июня (воскресенье)

Украина U21 — Финляндия U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт

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Еще в одном матче в группе в этот же день в Прешове сыграют Дания и Нидерланды (начало — в 22:00).

Положение команд: 1. Дания — 3 очка (разница мячей — 3:2); 2. Нидерланды — 1 (2:2); 3. Финляндия — 1 (2:2); 4. Украина — 0 (2:3).

Как известно, в последнем матче в группе украинская команда встретится 18 июня с нидерландцами. Напомним, что из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.



Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей и расписание прямых телетрансляций клубного чемпионата мира в США.

Фото uaf.ua



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