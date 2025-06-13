- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Где и когда смотреть в прямом эфире Украина U21 — Финляндия U21: расписание трансляций и прогноз на матч Евро-2025
В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), проигравшая на старте Дании (2:3), проведет в словацком Кошице второй матч группового турнира чемпионата Европы против команды Финляндии, которая в 1-м туре едва не одолела Нидерланды (2:2).
В прежние годы молодежные сборные Украины и Финляндии противостояли друг другу пять раз. «Желто-синие» победили дважды, два раза была зафиксирована ничью и в одном поединке успех сопутствовал северянам (общая разница мячей — 5:4 в пользу нашей команды).
Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Унаи Мельгосы. К примеру, контора Favbet принимает ставки на победу представителей Суоми (название Финляндии на финском языке) с коэффициентом 3,95 на ничью — 3,60, на выигрыш украинской «молодежки» — 1,81.
В прямой трансляции поединок Украина U21 — Финляндия U21 смотрите в 19:00 на на бесплатных телеканалах «Перший» и MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях. Также прямую трансляцию встречи проведет медиасервис MEGOGO.
Евро-2025. Группа D. 2-й тур
15 июня (воскресенье)
Украина U21 — Финляндия U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт
Еще в одном матче в группе в этот же день в Прешове сыграют Дания и Нидерланды (начало — в 22:00).
Положение команд: 1. Дания — 3 очка (разница мячей — 3:2); 2. Нидерланды — 1 (2:2); 3. Финляндия — 1 (2:2); 4. Украина — 0 (2:3).
Как известно, в последнем матче в группе украинская команда встретится 18 июня с нидерландцами. Напомним, что из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей и расписание прямых телетрансляций клубного чемпионата мира в США.
Фото uaf.ua
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня