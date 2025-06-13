- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Кофе, молоко и не только: в июне обязательно подкормите розы в саду этими продуктами с вашей кухни
Для того, чтобы розы пышно цвели, цветоводы советуют подкармливать кусты, в частности, органикой: растворами куриного помета, коровяка или настоем сорняков.
Есть и другие продукты, способствующие их развитию. Так, издание «На пенсии» называет четыре простых продукта, которые есть на каждой кухне.
Читайте также: Удобряйте таким удобрением каждые две недели: что делать, чтобы розы постоянно радовали цветением
Так, стимулировать рост и повысить сопротивляемость разнообразным болезням может поспособствовать применение кожуры от бананов, содержащих много калия. Для приготовления удобрения их перебивают в блендере, добавляя немного воды.
А азот, который поможет пышно цвести розам, содержит кофейная гуща. Она же, кстати, отпугивает разнообразных вредителей, в частности улиток, а также улучшает качество почвы. Гущу, смешанную с компостом, просто вносят под розовые кусты.
Читайте также: Листья роз имеют желтоватый оттенок: как проявляется дефицит железа у растений
Не любят вредители и яичную скорлупу, которая также способствует развитию корней роз. Ее измельчают и сыпят под кусты, предварительно подсушив.
Еще одно «кухонное» средство — молоко, повышающее устойчивость растений к различным заболеваниям. Его советуют разводить в равных пропорциях с водой и поливать раствором листья, избегая попадания удобрения на корни розы.
Материал «Поможет чесночный спрей: нужно выполнить эти шаги, чтобы розы не засохли» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay94
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня