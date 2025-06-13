Кофе, молоко и не только: в июне обязательно подкормите розы в саду этими продуктами с вашей кухни

Для того, чтобы розы пышно цвели, цветоводы советуют подкармливать кусты, в частности, органикой: растворами куриного помета, коровяка или настоем сорняков.

ВІДЕО ДНЯ

Есть и другие продукты, способствующие их развитию. Так, издание «На пенсии» называет четыре простых продукта, которые есть на каждой кухне.

Читайте также: Удобряйте таким удобрением каждые две недели: что делать, чтобы розы постоянно радовали цветением

Так, стимулировать рост и повысить сопротивляемость разнообразным болезням может поспособствовать применение кожуры от бананов, содержащих много калия. Для приготовления удобрения их перебивают в блендере, добавляя немного воды.

РЕКЛАМА

А азот, который поможет пышно цвести розам, содержит кофейная гуща. Она же, кстати, отпугивает разнообразных вредителей, в частности улиток, а также улучшает качество почвы. Гущу, смешанную с компостом, просто вносят под розовые кусты.

Читайте также: Листья роз имеют желтоватый оттенок: как проявляется дефицит железа у растений

Не любят вредители и яичную скорлупу, которая также способствует развитию корней роз. Ее измельчают и сыпят под кусты, предварительно подсушив.

РЕКЛАМА

Еще одно «кухонное» средство — молоко, повышающее устойчивость растений к различным заболеваниям. Его советуют разводить в равных пропорциях с водой и поливать раствором листья, избегая попадания удобрения на корни розы.

Материал «Поможет чесночный спрей: нужно выполнить эти шаги, чтобы розы не засохли» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

94

Читайте нас в Facebook