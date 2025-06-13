Плюс 10 килограммов: победительница «Холостяка» шокировала признанием

Победительница проекта «Холостяк», волонтер Инна Белень, которая показала своего возлюбленного, напугала подписчиков. На странице в социальной сети девушка выложила фотографии из операционной и сообщила, что запланированная операция прошла не совсем по плану. По словам Инны, она давно собиралась сделать пластику груди и призналась в проблемах со спиной.

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«День, когда я наконец-то сделала это», — так Инна подписала видео, на котором показывает шаги до и после операции.

Белень рассказала, что с детства у нее был сильный сколиоз, и это дало о себе знать после того, как она начала набирать вес.

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«Разница в длине ног — 4 сантиметра, — написала девушка. — Я носила корсеты с металлическими вставками, ходила на ЛФК, каждый день плавала… Второй переломный момент произошел уже в юности. Гормональный сбой, стресс перед поступлением… Плюс 10 килограммов буквально за короткое время. Я даже не представляла, что эмоции могут так сильно влиять на физическое состояние.

Когда теряешь 10 кг — из пышной и подтянутой груди получается форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгальтера".

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Белень решилась на операцию, а во время подготовки решила еще изменить форму подбородка. Подписчики отреагировали на признание Инны, но заметили, что девушка манипулирует аудиторией.

«Ну сделала ты ту грудь — красотка! — ответили в комментариях. — Но зачем же из этого делать неизвестно что? Я сначала совершенно другое подумала… Снимать это все профессионально и даже у блогеров рекламу заказывать, чтобы ту „интригу“ держали ради этого? Уже нет другого повода аудиторию нагнать…»

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«И пусть все красивые девушки становятся еще красивее, — пожелали в сети. — Класс! Ведь самосовершенствованию нет предела. Желаю легкой реабилитации и поздравляю!»

Ранее Инна назвала реальную причину разрыва с Александром «Тереном».

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