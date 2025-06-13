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Украина

ЕС продлил защиту украинских беженцев, но продолжает искать варианты их возвращения домой

13:14 13 июня 2025
ЕС продлил временную защиту украинцам до марта 2027 года. Фото Pixabay

В ЕС, где, спасаясь от российской агрессии, нашли убежище более четырех миллионов украинцев, решили продлить для них временную защиту — до марта 2027 года. Впрочем, идет работа над планом их возвращения на родину, передает «УНН».

Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, который прибыл в Люксембург для участия в заседании Совета ЕС по внутренним делам.

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«Мы продолжаем сегодня временную защиту гражданам Украины, но мы также обсуждаем пути, дорожную карту, потому что украинцам, конечно, крайне нужен возврат их людей для восстановления страны, и это мы обсуждаем и обсуждали с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым», — отметил он.

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Напомним, что статус временной защиты предоставляет украинцам доступ к рынку труда, медицине и образованию.

Материал «Новые правила работы в Польше, уменьшение помощи в Германии и долгосрочный вид на жительство в Чехии: что изменится для беженцев из Украины» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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