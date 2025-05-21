41.25 / 41.65 46.85 / 47.25
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп хочет депортировать украинцев из США за счет средств для помощи беженцам

11:24 21 мая 2025
Трамп готовит депортацию украинских беженцев. Коллаж ФАКТОВ

На фоне провальных усилий главы Белого дома прекратить войну россии против Украины, администрация Дональда Трампа готовит масштабную программу депортации, которая может затронуть более 240 тысяч украинцев, находящихся в США. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Согласно документам, с которыми ознакомилось WP, финансирование депортации будет осуществляться через Бюро по делам населения, беженцев и миграции (PRM) Госдепартамента США. Средства, которые ранее выделялись Конгрессом для поддержки беженцев, будут использованы для чартерных рейсов и покупки билетов на коммерческие авиалинии.

Почему украинцы могут подпасть под депортацию?

После начала полномасштабной войны тысячи украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine, которая предоставляла временную защиту и разрешение на работу. Однако в 2025 году администрация Трампа планирует отменить этот статус, что может привести к массовому выселению украинских беженцев.

По данным источников, лишение украинцев правового статуса является частью более широкой политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Он уже заявлял о намерении отменить все программы гуманитарного пароля, которые позволяли временное пребывание в США.

РЕКЛАМА

Что делать украинцам в США?

Правозащитники призывают украинцев, находящихся в США без официального статуса, немедленно обратиться к иммиграционному адвокату и проверить возможность подачи документов на временную защиту (TPS) или другие формы легализации.

Также важно:

  • Следить за обновлениями по иммиграционной политике.
  • Сохранять все документы, подтверждающие легальность пребывания.
  • Искать юридическую поддержку для продления статуса или получения нового разрешения на проживание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Польше ужесточили требования к семьям беженцев из Украины и часть из них может остаться без выплат.

РЕКЛАМА

312

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дорофеева "припомнила былое" Завгороднему. Фото из соцсети

Я уже не могу: Надя Дорофеева обратилась к бывшему

Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov/

Полицейский уложил на пол: внука Пугачевой Никиту Преснякова чуть не застрелили в США

Малина

Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением

Счетчики на воду нужно проверять раз в четыре года, фото из открытых источников

Украинцев снова заставляют раскошелиться — на счетчики: кому придется платить

Следующий материал
Новости партнеров