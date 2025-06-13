Медведчук, братья Добкины, иерархи УПЦ: точка зрения политэкспертов относительно возможных лидеров пророссийской партии

Не добившись успеха на поле боя и потеряв часть стратегической авиации, москва попытается взять реванш на послевоенных выборах. Поэтому в кремле уже сейчас прорабатывают будущую стратегию и тактику поведения. Пока идет подготовительный этап, но имена некоторых потенциальных лидеров условного пророссийского электорального сектора уже можно спрогнозировать — Медведчук, братья Добкины, иерархи УПЦ.

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Об этом шла речь на презентации исследования аналитического центра «Деловая столица» 13 июня в Киеве «Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи». В обсуждении приняли участие руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко, эксперт Национального института стратегических исследований Владимир Нагорный, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Попов.

По мнению Вадима Денисенко, несмотря на то, что остатки пророссийского электората на подконтрольной части Украины составляют примерно 10−12%, они еще могут обеспечить проведение в новую Верховную Раду политиков, защищающих интересы агрессора.

По данным эксперта, недавно произошла смена кураторов так называемого «украинского направления» — эти полномочия переданы от силовиков заместителю главы администрации президента россии Сергею Кириенко.

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Последний является достаточно системным человеком, поэтому сконцентрирует собственные усилия на формировании пророссийских влияний.

По мнению Денисенко, Кириенко, в отличие от предыдущих кураторов-силовиков, понимает, что такое выборы, соответственно, заинтересован в сохранении скелета пророссийских политиков, которых будут использовать на выборах даже под другими флагами.

Среди потенциальных претендентов на роль лидера пророссийского лагеря руководитель «Деловой столицы» назвал Медведчука, братьев Добкиных, иерархов УПЦ.

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Он обратил внимание на то, что в последние годы обновления пророссийских игроков почти не произошло — кроме Арестовича. Это связано с тем, что бывший пул Партии регионов очень ревностно оберегает свое поле. Причина — в огромных финансовых потоках, которые москва обязательно попытается потратить на поддержку тех, кто будет продвигать здесь ее нарративы. И хотя в ближайшие годы они не будут иметь шансов на уверенную победу на выборах, в россии попытаются реанимировать ситуацию в 2021 году, когда через пул экспертов и спикеров кремль пытался формировать в Украине повестку дня, подрывая доверие к государству.

«Резонаторами будут самые болезненные темы, которые внешне не пророссийские, но, сместив акценты, можно добиться результата. Прежде всего, украинцев будут убеждать, что государство — равнодушная и репрессивная машина. Общество — атомизировано, власть — коррумпирована. Война идет за чужие интересы, сопротивление — бессмысленное, а западные союзники теряют интерес к Украине», — отметил Вадим Денисенко.

«рф уже начинает готовиться к предстоящим выборам на территории Украины и будет играть в свои игры достаточно активно. Если мы этого не понимаем — будем терять время», — резюмировал он.

Напомним, у путина одним из условий подписанием мирного соглашения является проведение президентских выборов в Украине. Политолог и публицист Виктора Бобиренко объяснил, когда они могут состояться и какие риски несет предвыборная гонка.

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