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- 15:58 «Раскрыта „внутрянка“ работы офиса предателей в москве»: эксперт об операции СБУ
«Раскрыта „внутрянка“ работы офиса предателей в москве»: эксперт об операции СБУ
Проведя уникальную спецоперацию в ключевом «политическом офисе» предателей в москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича.
Эксперт акцентирует, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе фсб в москве и передавал их в Киев.
«Раскрыта „внутрянка“ работы офиса предателей в москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что СБУ имела агента на таком уровне в москве — еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Поставить своего человека в ключевую российскую структуру, которая занималась Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывезти агента на Родину — это высший пилотаж в работе спецслужбы. фсб десятилетиями плела свои сети в Украине, но они были уничтожены Службой», — пишет политолог.
Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича.
«Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основным звеном в схеме россиян. После его задержания ФСБ обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, очевидно, играл основную для россиян роль во время полномасштабного вторжения. Поэтому его арест — крайне важный момент противостояния Службы безопасности с российскими спецслужбами», — считает политолог.
По его словам, интервью еще раз демонстрирует, как СБУ стала топовой в мире и проводит уникальные операции против россиян: «Малюк очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами. Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективная очистка Украины от госпредателей. И этот процесс продолжается».
Ранее ФАКТЫ рассказали об уникальной операции СБУ «Паутина».165
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