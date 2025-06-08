Избавился от многих предателей: СМИ о том, что помогло осуществить «Паутину»

Дерзкие атаки беспилотников на отдаленные базы, где размещены российские стратегические бомбардировщики, стали «серьезной пощечиной по власти россии», сказал 42-летний Василий Малюк, глава СБУ.

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«Наши удары продолжаться до тех пор, пока россия будет терроризировать украинцев ракетами и беспилотниками «Шахед», — добавил он.

Ничто не сравнится с вниманием всего мира, которое привлекли атаки 1 июня, организованные украинской спецслужбой, пишет The Guardian.

«Я уверен, что операции СБУ под руководством Василия Малюка станут предметом книг и фильмов, — сказал изданию один офицер СБУ на условиях анонимности. — Потому что по сравнению с тем, что сейчас делает Служба безопасности, Голливуд нервно курит в стороне».

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Какой бы ни была физическая цена, видеозапись 117 взлетающих с крыш грузовиков беспилотников, чтобы нанести удар вглубь россии (и без помощи западного оружия), нанес психологический удар.

«Он бульдог, — сказал один высокопоставленный украинский чиновник, тесно сотрудничавший с Малюком. — Он не интеллектуал, он не размышляет и не колеблется. Он целеустремлен. Но он не злой — это важно. Часто те, кто возглавляет такие организации, злые. Малюк не хочет никому нанести вред, но он знает, что иногда ему приходится это делать».

Одним из хороших признаков операции «Паутина» является то, что информация не вытекала, отметил один высокопоставленный сотрудник украинской Службы безопасности:

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«Он избавился от многих предателей. Не всех, потому что это невозможно. Но многих».

Малюк также лично интересовался подразделением «Альфа» в СБУ, проводящем операции на передовой и за ней, где он регулярно бывает. По данным службы, с февраля СБУ уничтожила около 2000 танков, более 3000 бронетехники и множество самолетов, ракетных систем и военных объектов, включая склады боеприпасов, а также более 30 нефтеперерабатывающих заводов.

Общепризнано, что сам Малюк не придумал бы операцию «Паутина», но он смог увидеть потенциал и имел расположение президента.

«Эта идея родилась глубоко внутри служб безопасности, — сказал Иван Ступак, работник СБУ с 2004 по 2015 год. — И эта идея пошла непосредственно к господину Малюку. Ему она понравилась. И было еще одно препятствие — президент Зеленский. Была большая вероятность, что господин Зеленский отклонит эту идею, но он убедил президента».

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Юрий Бутусов, военный журналист, сказал, что Малюк также обеспечил проведение операции, игнорируя иерархию и продвигая молодых агентов и людей, склонных к риску. В отличие от некоторых во главе власти, он сосредотачивался на выигрыше в войне, а не на фракционных спорах в администрации, считает журналист.

«Малюк предоставил свободу действий и ресурсы для продвижения очень решительных, очень ответственных лидеров, некоторые из которых очень молодые люди, — сказал Бутусов. — Они склонны к риску. Он очень отличается от других людей у власти. Он отвергает политическое влияние, экономические и бизнес-интересы».

Источники в правительстве заявили, что не верят в то, что именно Малюк решил разгласить детали операции до такой степени. «Зеленскому нужно внимание СМИ, он его ест и пьет», — сказал один правительственный источник.

Добавим, что после операции «Паутина» россияне перевели уцелевшие стратегические бомбардировщики аж на Чукотку, за 6,6 тысячи километров от Украины, в надежде, что фуры с дронами туда не доедут.

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