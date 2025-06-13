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Штраф за «запаску»: в каком случае и как полицейские могут наказать водителя из-за запасного колеса

18:09 13 июня 2025
Какой штраф предусмотрен из-за старого запасного колеса - Фото: Pixabay

Из-за отмены в Украине обязательного технического осмотра для большинства легковых автомобилей полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств на дорогах, активно налагая штрафы за нарушение соответствующих норм ПДД. Многие водители даже не подозревают, что могут получить взыскание из-за старого запасного колеса в машине.

Инспектор Патрульной полиции объяснил, что украинские водители часто после повреждения основной шины ставят «запаску» и ездят на ней неделями или даже месяцами. В то же время, запасные колеса могут храниться в багажниках автомобилей годами, даже десятилетиями, без надлежащего контроля. Срок годности шин обычно не превышает 5 лет, даже если они не используются и сохраняются в идеальных условиях. Впоследствии резина стареет, покрывается трещинами и становится непригодной для использования, пишет «Твоя МАШИНА».

Полицейский подчеркнул, что согласно действующим ПДД, глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм, а зимних — не менее 4 мм. Поврежденные шины нельзя использовать на автомобиле.

Инспектор предупредил водителей, что за нарушение этих требований предусмотрен штраф от 340 до 510 гривен согласно ст. 121 КУоАП.

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Если водитель не сможет устранить проблему на месте, полиция имеет право эвакуировать автомобиль на штрафплощадку, что повлечет за собой дополнительные расходы. Поэтому патрульный призывает водителей внимательнее относиться к техническому состоянию своих автомобилей.

Как писали «ФАКТЫ», камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД.

Фото: Pixabay

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