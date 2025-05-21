Техосмотр по новым правилам: кого касаются изменения, сколько будет стоить

Еще в 2024-м году некоторые европейские страны сделали невозможным въезд на свою территорию авто, не прошедших технический осмотр. Таким образом украинцам не помешало бы пройти технический осмотр, тем более что правила его прохождения с 19 мая изменились.

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Так, Кабинет министров Украины своим Постановлением № 286 изменил правила прохождения техосмотра авто, которые вступили в силу с 19 мая. Документ регулирует новый порядок его прохождения, правила, цену и прочее.

Так, основными нововведениями в процессе техосмотра по-новому стали:

проведение обязательной видеофиксации, которая проводится во время процесса проверки конструкции и технического состояния авто;

осуществление фотосъемки со всех сторон авто с включенными фарами, «аварийкой» и т. д. При этом не менее 70% площади фото должно занимать изображение авто, что нужно для обеспечения возможности определения марки, цвета, номерных знаков авто. Также необходимо обязательно фотографировать авто внутри, чтобы на нем были одометр, тахограф (если есть), дополнительные педали. Само фото нельзя редактировать, а на нем должна быть дата;

При этом не менее 70% площади фото должно занимать изображение авто, что нужно для обеспечения возможности определения марки, цвета, номерных знаков авто. Также необходимо обязательно фотографировать авто внутри, чтобы на нем были одометр, тахограф (если есть), дополнительные педали. Само фото нельзя редактировать, а на нем должна быть дата; можно не делать фото тормозных испытаний, дымность, печать фото на протоколе;

само постановление касается только категорий транспортных средств, которые уже подлежат обязательному техосмотру.

Досмотр обязаны проходить не все. Так, это не коснется:

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легковых автомобилей, прицепов/полуприцепов к ним (кроме такси и машин, используемых для перевозок с целью получения прибыли) — независимо от года выпуска;

легковых автомобилей, которые используются для перевозок с целью получения прибыли, грузовых авто грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепов к ним — в возрасте до двух лет;

мотоциклов, мопедов, мотоколясок и подобного, приравненного к ним транспорта — вне зависимости от года выпуска.

Также Кабинет министров установил новые цены за прохождение технического осмотра, которые, правда, начнут действовать только с 1 июня:

для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн стоимость вырастет с 1050 до 1700 грн;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — с 1500 до 2300 грн;

для прицепов и мотоциклов — до 2300 грн в зависимости от категории.

При этом если технический осмотр не будет вовремя пройден, автовладельца ждет наказание в виде 340 гривен за первую остановку Нацполицией за езду без ТО, и 17 000 гривен за повторное нарушение. Также его могут ожидать лишение прав вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест от 5 до 10 дней.

Впрочем, как ранее писали «ФАКТЫ», оштрафовать автовладельца могут не только за отсутствие ТО, но и за нахождение в собственном авто, правда при одном условии.

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