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Мир

Советский запас прочности российская армия почти потеряла, — эксперт

15:23 14 июня 2025
Путин и Ким Чен Ын

рф уже растратила военные запасы, доставшиеся ей от СССР. Сейчас же путин дошел до того, что «проедает» резервы КНДР. Так считает руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI», капитан ВМС Украины Павел Лакийчук.

«Советский запас прочности российская армия фактически утратила. Разве еще какое-то время сможет поддерживать интенсивность боевых действий на прежнем уровне», — сказал он.

По мнению эксперта, характер войны уже меняется, а вместе с ним — силы и средства.

«Значительная часть боеприпасов и вооружений в российской армии северокорейского производства, — отмечает Павел Лакийчук. — Российская армия сначала „проела“ советские запасы, а сейчас активно „проедает“ северокорейские. Последние накапливали их десятилетиями для возможной войны с Южной Кореей».

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Ранее сообщалось, что ВСУ успешно испытали отечественную баллистическую ракету, поразив командный пункт россиян.

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