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Украина

ВСУ успешно испытали отечественную баллистическую ракету: поражен командный пункт россиян

11:09 7 июня 2025
Украина уничтожила новой баллистикой КП россиян. Фото Генштаба ВСУ

Украинские военные периодически отчитываются об удачных ударах по командным пунктам россиян. Вероятно, один из них, подвергшийся атаке в мае, мог быть уничтожен новой украинской баллистической ракетой.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его словам, прошли успешные испытания — ракета преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт.

«И очень важно, что это боевое использование», — отметил он и добавил, что после этого ракета запускается в серию.

Эксперт не берется прогнозировать, сколько ракет будет производиться в месяц или год, но предполагает, что производство будет «наращиваться очень мощно».

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«Боеголовка этой ракеты — свыше 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения — новая американская баллистическая ракета — это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше, главное — масштабировать быстро и очень логично», — подытожил Бадрак.

Не исключено, что речь может идти об ударе по передовому командному пункту противника 21 мая. Тогда в Генштабе ВСУ не детализировали, какое именно средство поражения было применено.

Только отмечалось, что в результате удара было существенно повреждено сооружение, в котором размещался передовой командный пункт 3-го армейского корпуса окупантов во временно оккупированном Бахмуте.

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Ранее Фабиан Гофман, эксперт по ракетным технологиям, отмечал, что Украина испытывает свои собственные баллистические ракеты на российских целях — они очень быстрые. А украинский президент Владимир Зеленский поставил цель создать 3 000 современных крылатых ракет с дальностью полета 1000 км.

Фото со страницы Генштаба ВСУ

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