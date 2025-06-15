КНДР продолжает заваливать рф своим оружием: оккупанты пока учатся из него стрелять

КНДР продолжает снабжать российских оккупантов оружием, прежде всего артиллерией и боеприпасами к ней. Так, вслед за 170-мм САУ «Коксан» у вс рф появились на вооружении 107-мм реактивные системы залпового огня Type-75 (Тип-75).

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Как сообщают в телеграм-каналах, пока данные РСЗО находятся на учебных полигонах для проведения стрельб и обучения расчетов. Впрочем, не исключено, что видео старые и скоро эти установки окажутся на фронте.

Как и о другом оружии из КНДР, об РСЗО Type 75 известно немного, но в основном ее характеристики соответствуют китайской системе Type-63, чьей копией является северокорейская установка. Так, китайская РСЗО достаточно компактная, весом около 600 кг и длиной 2,9 метра, обслуживается расчетом из 5 человек.

РСЗО может выпустить 12 реактивных снарядов калибром 107 мм весом по 18,5 кг каждый, способных пролететь около 8,5 км. Сами реактивные снаряды китайской РСЗО имеют 4 разновидности, северокорейские же снаряды пока были замечены двух видов — собственно фугасный РСЗО-107-ОФ и РСЗО-107-Э. Последний, судя по имеющимся данным, представляет собой кассетный боеприпас и несет внутри корпуса 15 суббоеприпасов, предназначенных для поражения людей, легких укреплений и небронированного транспорта.

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Недавно «ФАКТЫ» сообщали о появлении у оккупантов 2 северокорейских минометов калибром 60 и 140 мм. То есть КНДР наращивает поставки своего оружия оккупантам, увеличивая зависимость.

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