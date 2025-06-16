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Украина U21 — Нидерланды U21: где и когда смотреть онлайн решающий матч в группе Евро-2025, ставки букмекеров
В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), проигравшая Дании (2:3) и победившая Финляндию (2:0), проведет на «Татран Арене» в словацком Прешове решаюший матч в группе финального турнира чемпионата Европы против команды Нидерландов, которая сыграла вничью с финнами (2:2) и уступила датчанам (1:2).
В прежние годы молодежные сборные Украины и Нидерландов противостояли друг другу девять раз. «Желто-синие» отпраздновали две победы, три встречи завершились вничью и четырежды выигрывали «оранжевые» (общая разница мячей — 13:6 в пользу нидерландцев). Кстати, в двух поединках матче в рамках финальных турниров Евро соперники по разу одолели друг друга: на Евро-2006 Украина победила в группе (2:1), но уступила Нидерландам в решающем матче турнира (0:3).
Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Микаэля Райцигера, которым для выхода из группы необходима только победа (и невыигрыш финнов или выигрыш не более, чем в один мяч в параллельной встрече). К примеру, контора Favbet принимает ставки на победу Украины («желто-синих» устроит и ничья) с коэффициентом 3,45 на мирный исход — 4,15, на выигрыш Нидерландов — 1,80.
В прямой трансляции поединок Украина U21 — Нидерланды U21 смотрите в 19:00 на на бесплатных телеканалах «Перший» и MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях. Также прямую трансляцию встречи проведет медиасервис MEGOGO.
Евро-2025. Группа D. 3-й тур
18 июня (среда)
Украина U21 — Нидерланды U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт
В параллельном матче в группе в Кошице сыграют Дания, досрочно вышедшая из группы с первого места, и Финляндия. Напомним, что путевки в плей-офф достанутся двум лучшим сборным.
Положение команд: 1. Дания — 6 очков (разница мячей — 5:3); 2. Украина — 3 (4:3); 3. Нидерланды — 1 (3:4); 4. Финляндия — 1 (2:4).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» узнала соперников в отборочной группе Евро-2027.
Фото uaf.ua
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Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня