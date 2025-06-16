Украина завершила возвращение тел погибших воинов из россии (фото)

В последние дни в Украину чуть ли не каждый день возвращали тела погибших воинов. Такая договоренность с россиянами была достигнута недавно в Стамбуле.

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Как сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 16 июня завершилась часть Стамбульских договоренностей по репарациям. Сегодня в Украину вернули тела еще 1245 погибших.

"На щите" вернули тела еще 1245 воинов. Фото координационного штаба

Таким образом, в рамках Стамбульских договоренностей Украине было передано 6057 тел. В дальнейшем погибших должны идентифицировать соответствующие службы.

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Всего Украине передали тела более шести тысяч павших военных. Фото координационного штаба

«Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении, авторы которого выражают благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.,

Напомним, что также идет обмен военнопленными — уже состоялось несколько этапов. В настоящее время количество освобожденных из плена не называют. Среди вернувшихся есть и защитники Мариуполя.

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Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

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