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Украина

Среди освобожденных — защитники Мариуполя: состоялся очередной обмен военнопленными (фото)

14:45 12 июня 2025
Зеленский сообщил о новом обмене пленными. Фото со страницы президента Украины

В четверг 13 июня состоялся очередной этап обмена пленными, о котором Украина договорилась с россиянами во время второй встречи в Стамбуле.

«Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский и добавил: «Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Благодарим всех, кто помогает делает эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине».

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленным добавили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

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Среди освобожденных есть и находившиеся в плену более трех лет защитники Мариуполя. Все освобожденные — мужчины, представители рядового и сержантского состава, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Некоторые из них считались пропавшими без вести.

Напомним, что в настоящее время количество освобожденных не сообщается — такова была дополненность. Предыщущий обмен состоялся 9 июня, в Украину возвращаются военнопленных младше 25 лет, а также тяжелобольные и раненые.

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Фото со страницы Владимира Зеленского

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