Самые высокие цены в Украине: Киев бьет рекорды по росту стоимости товаров

Инфляция в Украине бьет рекорды, но заметнее всего это ощущают на себе жители Киева. Так, цены в столице растут примерно на 50% больше чем по остальной территории страны, а некоторые товары стоят даже на 80% дороже.

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Так, как сообщает «Новое время», потребительские товары в мае в столице выросли на 2,1% в сравнении с апрелем, тогда как в Украине на 1.3%. С начала же года цены в столице выросли в среднем на 7,9% против 5,6% по остальной Украине.

По данным Главного управления статистики (ГУС) в Киеве больше всего в мае в столице подорожали фрукты — на 20%, мясо и мясопродукты — на 6,1%, макаронные изделия — на 5,3% и безалкогольные напитки — на 4,4%. Также рост цен коснулся хлеба (2,8%), сыра и творога (2,7%) и овощей (2,6%). В то же время в мае, как сообщает статистическое ведомство, в Киеве подешевели яйца — на 4,5%, одежда и обувь — на 3,6%, молоко, топливо и масла — на 1,5%.

По данным портала «Минфин», в мае наиболее заметный разрыв был в ценах на:

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сало — в столице оно стоило 250 грн против 170 грн по остальной Украине (+80%);

колбасы вареные первого сорта — 249 и 194 грн соответственно (+ 55%);

говядину — 355 и 314 грн (+40%).

При этом в столице дешевле проезд в городском транспорте — 8 гривен против 11,5 грн. в среднем по Украине, многие виды лекарства, например, отечественные антибиотики стоили 68,5 грн за 10 капсул против 72 гривен по Украине. Также в среднем на 2 гривны дешевле купить сигареты с фильтром медиум-класса и отечественные вина.

Между тем, как ранее писали «ФАКТЫ», в НБУ считают, что инфляция в Украине достигла своего пика и летом будет расти незначительными темпами.

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