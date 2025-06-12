Инфляция в Украине растет быстрее: Госстат бьет тревогу

В то время как, по данным Национального банка Украины, инфляция и рост цен в Украине достигли максимума и уже не будут расти так быстро, Государственная служба статистики констатирует рост цен. Особенно заметно это весной, когда в среднем цены растут не менее чем на 1%.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным службы максимальный месячный размер инфляции был достигнут в марте, когда обесценивание денег достигло 1,5%.

После этого инфляция несколько задержалась до 0,7% в апреле и вновь выросла в мае почти вдвое до 1,3%. Как показывает сравнение с аналогичными периодами 2024 года, в текущем году цены растут значительно больше. Так, в мае 2024 года инфляция составляла 0,6%, в результате в сравнении с маем 2024 года она составила 15,9%, тогда как в апреле — 15,1%, а в марте — 14,6%.

Отмечается, что в мае 2025 года базовая инфляция увеличилась не так существенно — до 0,5% с 0,4% в апреле и 1,4% в марте.

РЕКЛАМА

Однако с учетом того, что в мае 2024 она составляла 0,3%, в годовом измерении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,3% по сравнению с 12,1% по итогам апреля и 12,4% по итогам марта. Некоторые продукты питания за этот период выросли в цене на 75%, как, например, куриные яйца, подорожавшие настолько с апреля 2024-го. На втором месте — овощи, с апреля 2024 года выросшие в цене на 35,8%, а «бронза» у подсолнечного масла — 34,8%. Также заметно выросли в цене такие продукты, как сливочное масло (30,1%), фрукты (25,3%) и хлеб (21,8%).

Тем временем, как писали «ФАКТЫ», в Украине ожидается рост цен на ржаной хлеб, поскольку урожайность и посевные площади ржи снижаются.

РЕКЛАМА

108

Читайте нас в Facebook