В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось

Оккупанты вынуждены все больше полагаться на помощь оружием из КНДР, даже в вопросах такого простого казалось бы снаряжения, как минометы. При этом собственная техника врага, даже самая редкая, все чаще появляется на вооружении ВСУ в качестве трофеев.

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Так, речь идет о буксируемом 120-мм миномете «Нона-М1», принятом на вооружение воздушно-десантных войск рф в количестве около 50 единиц и используемом в ВСУ как трофей. Это при том, что хотя в ходе российского вторжения в Украину оружие засветилось еще в августе 2022-го, видеофиксации его уничтожения или захвата ранее замечено не было.

Как пишет военный эксперт Андрей Харук, «Нона-М1» является частью большого семейства универсальных артиллерийских орудий «Нона», но со своими особенностями. Так, в начале 2000-х в вс рф задумались о создании более легкой артсистемы для собственных вдв, так как прежняя, «Нона-К», весила более тонны. Для снижения веса пришлось пожертвовать универсальностью, и если остальные «Ноны» могут стрелять прямой наводкой, как гаубицы и минометы, то М1 может стрелять лишь как миномет. Но зато ее масса снизилась до 420 кг в боевом положении и 514 кг — в походном.

Боевые возможности «Ноны-М1» позволяют ей осуществлять 8−10 выстрелов в минуту. При этом дальность стрельбы минами достигает 7800 м, обычными снарядами — 8800 м, активно-реактивными — 12800 м.

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Как подчеркивает Андрей Харук, число минометов в армии рф невелико, и вряд ли вырастет. Причина тому — сложность в изготовлении ствола «Ноны-М1», который является нарезным, тогда как судя по покупке минометов у КНДР, у оккупантов проблемы и с гладкоствольными системами.

Ранее на вооружении ВСУ засветился настоящий 70-летний раритет в виде 240-мм миномета М240, ставший самым мощным калибром артиллерии Вооруженных сил Украины.

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