В Украине обновили правила социальной защиты ветеранов: что важно знать

Кабинет министров Украины, ранее обновивший правила прохождения военнообязанными ВВК, принял ряд решений, касающихся усовершенствования системы социальной защиты ветеранов, а также членов их семей.

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Так, согласно правительственному решению, основным документом, подтверждающим статус ветерана войны, определяется электронное удостоверение. Бумажный документ будет оформляться по желанию ветерана. Для этого нужно подать заявление в произвольной форме, фотографии и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также правительство урегулировало вопрос выдачи удостоверения члена семьи погибшего военнослужащего детям до 14 лет. В Кабмине отметили, что обеспечено непрерывное пользование всеми предусмотренными законодательством льготами в переходный период, когда ребенок достигает 14-летнего возраста и ожидает получения паспорта и удостоверения. Если же ребенок с родителями находится за границей и не имеет возможности лично обратиться за оформлением удостоверения, его право на льготы не прекращается.

Кабмин уточнил некоторые моменты, касающиеся людей с инвалидностью. В частности, сроков действия удостоверений лиц с инвалидностью в результате войны. Если группа инвалидности в результате войны была установлена с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:

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до 1 ноября 2025 года — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с ІІ или ІІІ группой инвалидности в результате войны;

до 1 апреля 2026 — для других лиц с инвалидностью в результате войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования личности.

Если пересмотр группы должен был состояться после 1 января 2025, но люди не смогли его пройти вовремя, срок действия их удостоверения продлевается до 1 июля 2025 года.

Отныне травма приравнена к ранениям, увечьям или заболеваниям как основание для установления инвалидности или смерти защитников Украины.

Ранее сообщалось, что в парламенте был зарегистрирован проект закона, направленный на поддержку семей погибших в плену бойцов. Документ предлагает предоставлять таким семьям право на выплату единовременного пособия в размере 15 млн грн, как и родным погибших на фронте защитников Украины.

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Фото со страницы Минобороны Украины

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