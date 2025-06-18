Британская разведка рассказала, сколько бойцов КНДР погибло на Курщине: количество впечатляет

В апреле Северная Корея впервые признала, что развернула войска для поддержки россии, но не подтвердила количество отправленных солдат и уровень потерь, пишет Bloomberg. По оценкам британской разведки, более 6000 северокорейских солдат были ранены или погибли во время боевых действий в Курской области в поддержку войны москвы против Украины, что подчеркивает роль северокорейского лидера Ким Чен Ына как ключевого союзника путина в войне.

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Эта цифра составляет более половины из 11 000 северокорейских военных, первоначально развернутых на Курщине, как сообщило Министерство обороны Великобритании в посте на социальной платформе X.

«Значительные потери КНДР почти наверняка были нанесены в основном в результате больших, очень изнурительных наземных атак», — говорится в заявлении.

Эта оценка появилась на фоне того, что путин и Ким готовятся отметить на этой неделе первую годовщину заключения договора о взаимной обороне, который возобновил соглашение еще со времен холодной войны. С тех пор Ким стал важным источником ракет, боеприпасов и пехотинцев для войны россии.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Северная Корея расширяет завод по производству ракет, используемых россией в Украине.

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