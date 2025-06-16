Украина потеряла своего самого мощного союзника: чем это грозит

На слушаниях в Конгрессе США министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иное мнение» о войне в Украине, чем было у администрации Джо Байдена, и подчеркнул, что «мирное урегулирование путем переговоров отвечает интересам обеих сторон и нашей страны». Учитывая, что темой слушаний был военный бюджет США на 2026 год, это сообщение не могло быть более четким. Борьба с россией сейчас является проблемой Европы, пишет The Telegraph.

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С момента вторжения путина в феврале 2022 года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму около 74 миллиардов долларов. Сюда входит оборудование, которое может изменить ход войны, такое как системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойная артиллерия M777, танки, бронированные машины и миллионы артиллерийских снарядов. Некоторые пакеты помощи эпохи Байдена все еще находятся в стадии закупки. Но горькая реальность для Киева заключается в том, что его самый мощный и богатый союзник покинул его. Это оставляет Украине три варианта.

Первый — положиться на то, что Европа вмешается и предоставит необходимое оружие и оборудование. Второй вариант, предложенный в начале этого месяца Зеленским, — это покупка оружия американского производства в Вашингтоне за европейские деньги. Третий вариант — производство необходимого оружия на украинских заводах за счет средств европейских союзников. К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали принять необходимые меры и предоставить все необходимое для продолжения борьбы. Как говорится в статье, к сожалению, на практике Европа, кажется, больше обещает, чем действительно действует.

Производство украинской гаубицы «Богдана» сейчас составляет 20 единиц в месяц, что превышает производство французских «Цезарей» и может удвоиться при дополнительном финансировании со стороны ЕС. Производство дронов быстро растет: к 2026 году планируется выпустить пять миллионов небольших дронов (FPV), а также 30 000 дронов дальнего радиуса действия и 3000 крылатых ракет.

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Кроме того, некоторое новое украинское оборудование лучше иностранного, поскольку оно более точно адаптировано к специфическим потребностям боевых действий на Донбассе.

Сможет ли Украина выжить только за счет собственных ресурсов и периодической финансовой помощи Европы? Глубокая ирония заключается в том, что значительная часть огромных расходов кремля на оборону напрямую финансируется самой Европой, которая в 2025 году должна потратить более 20 миллиардов евро на покупку нефти, газа, угля и урана в россии, говорится в публикации.

Пока Европа продолжает тратить больше на финансирование военной машины путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо, пустые.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что НАТО расширяет спутниковое наблюдение за Украиной и восточным флангом.

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