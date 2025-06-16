Возможность будет: Зеленский рассказал, что собирается обсуждать с Трампом и другими лидерами на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран «Большой семерки» во время саммита G7 и обсудить поставки оружия. Об этом он заявил пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван Дер Белленом.

ВІДЕО ДНЯ

«Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече — об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», — подчеркнул он.

Президент напомнил о значительной поддержке Украины со стороны США, особенно в начале полномасштабного вторжения, когда оборонная промышленность Европы еще не функционировала на полную мощность. Украина получает оружие, поставки которого были утверждены еще администрацией бывшего президента США Джо Байдена, и вопрос новой помощи остается открытым.

Встреча с лидерами G7: Давление на россию и замороженные активы

РЕКЛАМА

Главной темой разговора с лидерами G7 станет усиление давления на россию.

«Что касается „Большой семерки“, то для нас очень важно, какое давление мы можем все предпринять, чтобы остановить путина, чтобы он прекратил огонь, прекратил войну», — подчеркнул Зеленский.

Также речь будет идти о замороженных активах рф и новых санкциях.

РЕКЛАМА

«Это глобальный вопрос — сколько еще партнеры будут давать возможности россиянам, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методами», — добавил президент.

Ранее издание Axios со ссылкой на неназванный источник писало, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на саммите «Большой семерки» в Канаде.

Как писали «ФАКТЫ», недавно соратник Трампа раскритиковал российского диктатора владимира путина.

Фото с сайта Офиса президента

РЕКЛАМА

75

Читайте нас в Facebook