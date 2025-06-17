Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых

Больше месяца после подписания Украиной исторического соглашения, которое предоставляет США долю в ее запасах полезных ископаемых, Киев стремится продемонстрировать администрации Трампа, что соглашение может принести быстрые и ощутимые результаты. Так, Украина одобрила первые шаги, позволяющие частным инвесторам добывать литий из большого государственного месторождения, сообщили два чиновника. Этот проект станет первым, который получит зеленый свет в рамках сделки. Правительство согласилось начать разработку рекомендаций по открытию тендера для компаний на разработку литиевого месторождения в центральной Украине, сообщили два чиновника, которые высказались на условиях анонимности. Это одно из крупнейших месторождений лития в Украине, минерала, критически важного для производства электрических батарей, пишет издание nytimes.com.

ВІДЕО ДНЯ

Среди вероятных участников тендера — частично принадлежащая правительству США энергетическая инвестиционная компания и Рональд С. Лаудер — миллиардер и друг президента Трампа. Эта группа уже давно высказывает заинтересованность в месторождении лития и еще в конце 2023 призвала Владимира Зеленского объявить тендер.

Известно, что половина доходов, которые украинское правительство получит от добычи полезных ископаемых, будет поступать в общий инвестиционный фонд США и Украины. Эти доходы затем будут реинвестированы в экономику Украины, хотя США также потребуют часть этих средств. Трамп представил это соглашение как возмещение за прошлую помощь от США.

Ожидается, что подготовка рекомендаций займет несколько недель, и украинское правительство все еще может решить не открывать тендерный процесс.

РЕКЛАМА

Однако решение, принятое 16 июня, свидетельствует об усилиях Украины показать Трампу, что соглашение продвигается, на фоне растущих опасений, что Белый дом может отказаться решать вопросы войны в Украине, поскольку переговоры о перемирии с россией зашли в тупик.

В целях запуска соглашения о минералах украинская делегация во главе с министром экономики Украины Юлией Свириденко в этом месяце посетила Вашингтон, чтобы презентовать проекты по добыче лития, графита и титана.

Но аналитики отрасли предупреждают, что большинство проектов в рамках соглашения, скорее всего, потребуют десятилетий или даже больше, чтобы стать оперативными. Это означает, что общий инвестиционный фонд США и Украины вряд ли принесет значительные доходы в течение многих лет и может стать прибыльным только спустя долгое время после того, как Дональд Трамп покинет президентский пост.

РЕКЛАМА

Эксперты говорят, что путь к добыче полезных ископаемых полон вызовов. Устаревшие геологические исследования могут затуманить истинную ценность недр Украины, поврежденные электростанции, необходимые для добычи ресурсов, нуждаются в ремонте. А война делает любые инвестиции рискованными…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соглашение о минералах между США и Украиной напугало российские элиты.

108

Читайте нас в Facebook