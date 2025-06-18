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«Новая почта» будет работать мобильно: в Запорожье российские БПЛА уничтожили отделение оператора

10:51 18 июня 2025
Разрушенная Новая почта в Запорожской области, фото Новая почта

В ночь на 18 июня в Запорожье ударом российских «шахедов» было уничтожено отделение «Новой почты».

По данным оператора, никто из работников не пострадал. Пожар уже ликвидирован спасателями.

«Новая почта» уже связывается с клиентами, чьи отправки были в отделении" , — говорится в заявлении.

Для обеспечения обслуживания компания анонсировала открытие мобильного отделения вблизи разрушенной локации в ближайшее время.

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Как сообщалось, россияне нанесли удар по Запорожью, применив по меньшей мере 9 ударных беспилотников. В результате атаки возникли масштабные пожары и серьезные повреждения объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наибольшие возгорания произошли на территории промышленных объектов: огонь охватил три производственных здания общей площадью 800 квадратных метров, а также 47 находившихся на открытой площадке автомобилей.

Накануне ночью оккупанты тоже били по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.

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