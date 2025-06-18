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«Новая почта» будет работать мобильно: в Запорожье российские БПЛА уничтожили отделение оператора
В ночь на 18 июня в Запорожье ударом российских «шахедов» было уничтожено отделение «Новой почты».
По данным оператора, никто из работников не пострадал. Пожар уже ликвидирован спасателями.
«Новая почта» уже связывается с клиентами, чьи отправки были в отделении" , — говорится в заявлении.
Для обеспечения обслуживания компания анонсировала открытие мобильного отделения вблизи разрушенной локации в ближайшее время.
Как сообщалось, россияне нанесли удар по Запорожью, применив по меньшей мере 9 ударных беспилотников. В результате атаки возникли масштабные пожары и серьезные повреждения объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Наибольшие возгорания произошли на территории промышленных объектов: огонь охватил три производственных здания общей площадью 800 квадратных метров, а также 47 находившихся на открытой площадке автомобилей.
Накануне ночью оккупанты тоже били по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.51
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