По меньшей мере 9 вражеских БпЛА атаковали Запорожье: выбиты окна в домах, возникли пожары

В ночь на 18 июня россияне снова атаковали Запорожье. По городу запустили девять шахедов. Загорелись промпредприятие и складские помещения, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

По его словам, выбиты окна в многоэтажках, есть сгоревшие автомобили, пожары в складских помещениях.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили, уточнили в ГСЧС.

РЕКЛАМА

Федоров отметил, что экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

РЕКЛАМА

Глава ОВА опубликовал кадры последствий ночной атаки рф.

Под атакой находилась и Днепропетровщина. Вечером и утром агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами. Ударил по Никополю и Марганецкой общине.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Огонь спасатели потушили.

Ночью и под утро враг нанес удары беспилотниками по Синельниковскому району. В Васильковской общине возник пожар. Задел газопровод. В Маломихайловской есть повреждения на территории транспортного предприятия. К счастью, люди не пострадали.

В Херсоне ночью из-за атаки рф 2 человека погибли, пострадали 34 жителя области, сообщили в военной администрации.

За прошедшие сутки на фронте произошло 155 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что на Покровском направлении оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

По информации командования Воздушных сил, в ночь на 18 июня противник атаковал Украину 58 ударными БПЛА. Основные направления удара — Донецк, Днепропетровщина и Запорожье.

Противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченны/подавленны РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 9 локациях.

Между тем, в Соломенском районе Киева всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы после вчерашней атаки российских варваров. По информации ГСЧС, по состоянию на 8 утра из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 6 погибших. Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Работы продолжаются. Всего в столице погибли 22 человека и 134 человека пострадали. Сегодня в Киеве день траура по погибшим.

104

Читайте нас в Facebook