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Звезды помогут: какие знаки Восточного гороскопа скоро будут купаться в деньгах
Мольфар Макс Гордеев уверен, что личное счастье многих людей во многом зависит от даты рождения.
Кроме того, звезды во многом влияют и на имущественное положение мужчины или женщины, добавляют восточные астрологи. Так, на этой неделе, которая завершится 22 июня, наступает особенно благоприятный период для представителей четырех знаков Восточного гороскопа, пишет астрологический сайт Your Tango.
18 июня — День Земляной Лошади. Для представителей этого знака отличный день для стратегического планирования и построения четких финансовых планов.
А Петухам лучше выйти из зоны комфорта и попробовать новые способы работы. Можно обсудить новые идеи с партнерами. Это позволит им расти и укреплять свои позиции.
19 июня — время для внутренней очистки. Козам следует избавиться от вредных привычек и ментальных блоков, мешающих движению вперед. Обратите внимание на свой распорядок дня — именно в мелочах может скрываться причина утечки энергии и финансов.
20 июня — День Металлической Обезьяны. Благоприятное время для Обезьян по заключению соглашений и подписанию важных контрактов. В этот день следует быть особенно активным и внимательным к возможностям. Следует расширить сеть контактов и не бояться брать на себя инициативу.
Также на везение человека может влиять не только созвездие, под которым он родился, но и число дня рождения.
А о чем идет речь в восточном гороскопе на июнь 2025 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».11016
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