Пострадали медики: российские террористы сбросили взрывчатку на авто экстренной медицинской помощи

В Херсоне, ежедневно находящемся под атаками оккупантов, ранены двое медиков. В ночь на 18 июня враг сбросил взрывчатку с беспилотника на автомобиль экстренной медицинской помощи, сообщили в Херсонском городском совете.

ВІДЕО ДНЯ

«Около полуночи российские террористы из дрона ударили по авто „экстренки“, бригада которой прибыла по вызову в Корабельном районе. 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник получили контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму» , — говорится в сообщении.

Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Херсон, находящийся в зоне досягаемости вражеской артиллерии, ежедневно страдает от российских атак. Правобережную часть Херсонщины ВСУ освободили осенью 2022 года, но левобережье области остается под оккупацией россии. Оккупанты активно используют дроны против мирных жителей области. За минувшие сутки в области 2 человека погибли, пострадали 34 человека.

РЕКЛАМА

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня ночью россияне нанесли удар по Запорожью. Пострадало предприятие, склады, жилье людей. Было уничтожено отделение «Новой почты».

РЕКЛАМА

33

Читайте нас в Facebook