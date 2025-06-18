Брэд Питт и Инес де Рамон в «свадебном» платье посетили премьеру фильма «Формула-1»

В последнее время папарацци стали очень часто «случайно встречать» актера Брэда Питта и его девушку Инес де Рамон.

Это натолкнуло поклонников на предположение, что скоро предстоит мировая премьера фильма «Формула-1», где знаменитость сыграл главную роль.

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Предположение оказалось верным: премьера состоялась на днях. А Брэд посмотрел фильм вместе с Инес в Таймс-сквер в Нью-Йорке, пишут СМИ.

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61-летний актер вышел на красную дорожку в классическом черном костюме, а его 32-летняя возлюбленная выбрала белый топ и юбку в тон, из-за чего в сети назвали это «нарядом невесты».

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Отметим, что это не первый общий выход пары в последнее время. Ранее их заметили на двойном свидании с Брэдли Купером и Джиджи Хадид в нью-йоркском ресторане Cote Korean Steakhouse. В другой раз они поужинали вдвоем в Карбоне.

Как известно, с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон Питт начал встречаться в 2022 году. В сети несколько раз возникали слухи, что пара готовится сыграть свадьбу, однако их представители опровергали это. Тем более что актер лишь недавно официально завершил скандальный развод с Анджелиной Джоли, с которой у него шестеро детей.

Ранее режиссер фильма «Формула 1» рассказал, как прошла первая «поездка» Брэда Питта в гоночном болиде на большой скорости.

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