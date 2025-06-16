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Снова с де Рамон, и снова в «странном» наряде: Брэда Питта с девушкой «застукали» в центре Нью-Йорка
61-летний Брэд Питт и 32-летняя Инес де Рамон вчера поужинали в Нью-Йорке и снова попали в объективы папарацци. Об этом пишут британские СМИ.
Репортеры сняли влюбленных, когда те направлялись в итальянский ресторан Carbone. Актер был одет в костюм Willy Chavarria из последней осенне-зимней коллекции, а на Инесс был белый наряд, состоящий из длинного топа с бахромой по подолу и широких брюк.
Днем ранее пару видели на двойном свидании с Брэдли Купером и Джиджи Хадид, и эти снимки тоже попали в СМИ.
Как известно, с Инесс де Рамон Брэд встречается с 2022 года. Инсайдеры рассказывают, что он очень счастлив в отношениях, однако связывать себя браком не спешит — якобы его сильно травмировало сложное расставание с Анджелиной Джоли.
В то же время поклонники Брэда подозревают, что он стал чаще попадаться на глаза журналистам, потому что пора продвигать новый фильм «Формула 1» с его участием.
Напомним, недавно Питт впервые прокомментировал развод с актрисой и раскритиковал ее за воспитание детей, потому что вспомнил собственный юношеский опыт.
Фото: www.justjared.com275
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