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Снова с де Рамон, и снова в «странном» наряде: Брэда Питта с девушкой «застукали» в центре Нью-Йорка

17:57 16 июня 2025
Брэд Питт и Инес де Рамон поужинали в Нью-Йорке - Фото: www.justjared.com

61-летний Брэд Питт и 32-летняя Инес де Рамон вчера поужинали в Нью-Йорке и снова попали в объективы папарацци. Об этом пишут британские СМИ.

Репортеры сняли влюбленных, когда те направлялись в итальянский ресторан Carbone. Актер был одет в костюм Willy Chavarria из последней осенне-зимней коллекции, а на Инесс был белый наряд, состоящий из длинного топа с бахромой по подолу и широких брюк.

Фото: www.justjared.com

Днем ранее пару видели на двойном свидании с Брэдли Купером и Джиджи Хадид, и эти снимки тоже попали в СМИ.

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Как известно, с Инесс де Рамон Брэд встречается с 2022 года. Инсайдеры рассказывают, что он очень счастлив в отношениях, однако связывать себя браком не спешит — якобы его сильно травмировало сложное расставание с Анджелиной Джоли.

В то же время поклонники Брэда подозревают, что он стал чаще попадаться на глаза журналистам, потому что пора продвигать новый фильм «Формула 1» с его участием.

Напомним, недавно Питт впервые прокомментировал развод с актрисой и раскритиковал ее за воспитание детей, потому что вспомнил собственный юношеский опыт.

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Фото: www.justjared.com

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